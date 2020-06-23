Москва, , 11:21 — REGNUM Экономика Россия может восстановиться быстрее, чем предполагают в Минэкономразвития РФ, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в Минфине РФ не согласились с прогнозом Минэкономразвития РФ, которое оценило номинальный объем ВВП на 2021 год в 113,7 трлн рублей.

«Сейчас прогнозировать трудно. Нет достаточной информации, как экономика будет выходить из кризиса и какие будут повторные волны. Однако есть такая мировая закономерность — после кризисов действительно тенденция к восстановлению идёт энергичнее, чем показывает простая экстраполяция. Люди пытаются наверстать упущенное и работают интенсивнее. Так что я с согласен с более оптимистичным прогнозом. Простая экстраполяция не учитывает способности экономики убыстряться после кризиса», — сказал Земляков.

При этом экономист подчеркнул, что расходы бюджета снижать ни в коем случае нельзя, так как это законсервирует спад.

«Расходы нужно всячески стимулировать. Всё в совокупности — и потребительские, и государственные. Нужно задействовать все способы стимулирования экономики», — сказал Земляков.

Напомним, как сообщалось ранее, по информации издания «Известия», в Минфине считают, что восстановление экономики после кризиса 2020 года будет более динамичным.

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