Москва, 23 июня 2020, 11:21 — REGNUM Экономика Россия может восстановиться быстрее, чем предполагают в Минэкономразвития РФ, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в Минфине РФ не согласились с прогнозом Минэкономразвития РФ, которое оценило номинальный объем ВВП на 2021 год в 113,7 трлн рублей.
При этом экономист подчеркнул, что расходы бюджета снижать ни в коем случае нельзя, так как это законсервирует спад.
Напомним, как сообщалось ранее, по информации издания «Известия», в Минфине считают, что восстановление экономики после кризиса 2020 года будет более динамичным.
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