Выкса, Нижегородская область, , 11:13 — REGNUM Арбитраж Нижегородской области удовлетворил иск управления Росприроднадзора к «Выксунскому металлургическому заводу», который входит в дивизион Объединённой металлургической компании миллиардера Анатолия Седых. С предприятия была взыскана задолженность за негативное воздействие на окружающую среду — более 7,4 млн рублей. Решение ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Основанием для обращения с иском на сумму 7 438 694 рубля 61 копейка стала задолженность «за период с 1 по 4 квартал 2016 года». В качестве третьих лиц в дело привлекли ООО «АГЖО-Сергач» и индивидуального предпринимателя Андрея Зуева. Ответчик просил отказать в удовлетворении иска, заявляя, что «часть отходов «пыль (или порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более» и отход «пыль газоочистки внепечной обработки стали» в полном объёме были использованы в технологическом процессе выплавки стали в мартеновском производстве», а отход «"пыль газоочистки при зачистке концов труб после нанесения антикоррозионного покрытия на основе полиэтилена и эпоксидной смолы» и часть отхода «пыль (или порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более» по договору купли-продажи были проданы ИП Зуеву А.Г. с переходом покупателю права собственности». Ещё один отход был реализован ООО «Агжо-Сергач».

Истец на это указал, что оба покупателя, как и сам ответчик не имеют необходимых лицензий на обезвреживание и утилизацию в отношении спорных отходов. Суд отметил, что «предусмотренная законом обязанность по компенсации причинённого окружающей среде вреда в виде внесения платы за негативной воздействие возложена на природопользователя и не может быть прекращена только в связи с заключением договора купли-продажи отходов» и продажа отходов «не освобождает ответчика от соблюдения требований закона и внесения платы».

Напомним, в декабре 2019 года жители Выксы, где базируется завод, обратились с открытым письмом к Владимиру Путину, попросив взять на контроль планы предприятия по строительству нового цеха в посёлке Мотмос. Опасения у сельчан вызывала ситуация с экологией.