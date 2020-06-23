Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM Арбитраж Ростовской области 29 июля 2020 года начнёт рассмотрение банкротного иска ПАО «Сбербанк» к ООО «Таганрогский метизный завод». Основанием для подачи иска стал долг, превышающий 38,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от банка подано 15 июня 2020 года, а 19 июня его приняла к производству судья Глухова. Сумма претензий — 38 505 855,77 рубля. В качестве временного управляющего предлагается член ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» из Новосибирска.

«Кредитором 15.05.2020 года в едином федеральном реестре о фактах деятельности юридических лиц опубликовано сообщение №04907453 о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника», — отмечается в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учрежден для оптовой торговли эксплуатационными материалами и принадлежностями для машин в апреле 2011 года. Директор и владелец предприятия (100% доли с октября 2019 года) — Геннадий Виноградов. ООО является исполнителем по 28 государственным контрактам на сумму 31,9 млн рублей. В частности, общество поставляет материалы для АО «514 Авиационный ремотный завод» из Тверской области.

Завод в 2014 году выступал поручителем по кредиту владельца предприятия — Геннадия Виноградова, выданному Сбербанком. В 2018 году по делу о взыскании долга было заключено мировое соглашение.