Сеул, , 10:57 — REGNUM Специалисты Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET) прогнозируют сокращение темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году на 2,2%, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, на конец года темпы роста экономического роста страны составят 0,1%. В ноябре 2019 года эксперты прогнозировали рост показателя до 2,3%.

По мнению исследователей, основной причиной сокращения показателя является пандемия коронавируса, которая влечет за собой сокращение экспорта, потребления и объёмов инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Азиатского банка развития (АБР) и Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) сообщили, что падение южнокорейского ВВП составит 1% и 1,2% соответственно.

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