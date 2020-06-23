Киев, 23 июня 2020, 10:55 — REGNUM Во втором квартале 2020 года усилится падение украинской экономики, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
В пресс-службе отметили, что смягчение карантина положительно сказалось на состоянии экономики.
Обновлённый макроэкономический прогноз планируют опубликовать 30 июля 2020 года. В первом квартале 2020 года ВВП Украины сократился на 1,3% в годовом измерении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НБУ подсчитали, что в первом квартале 2020 года совокупный убыток крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд грн.
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