Киев, , 10:55 — REGNUM Во втором квартале 2020 года усилится падение украинской экономики, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).

«Во II квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП…» — сказано в сообщении регулятора.

В пресс-службе отметили, что смягчение карантина положительно сказалось на состоянии экономики.

«Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в инфляционном отчёте за апрель 2020 года», — добавили авторы прогноза.

Обновлённый макроэкономический прогноз планируют опубликовать 30 июля 2020 года. В первом квартале 2020 года ВВП Украины сократился на 1,3% в годовом измерении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НБУ подсчитали, что в первом квартале 2020 года совокупный убыток крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд грн.

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