Киев, , 10:44 — REGNUM В первом квартале текущего года на Украине впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Нацбанка, опубликованном пресс-службой регулятора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, доля убыточных предприятий возросла до 41% по сравнению с 27% в первом квартале 2019 года.

Нацбанк отмечает, что в разрезе видов деятельности в первом квартале 2020 года из-за введения карантина ухудшились показатели деятельности практически всех отраслей экономики, за исключением сельского хозяйства, наибольшее отрицательное влияние наблюдалось в сфере транспорта и большинстве секторов услуг.

Вместе с тем, показатели деятельности торговли, а также сферы информации и телекоммуникаций выросли из-за увеличения спроса населения на услуги доступа к интернету, в том числе из-за перехода на дистанционную форму работы на период карантина.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Нацбанк Украины признал, что негативное влияние пандемии коронавируса будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось ранее. Власти Украины ожидают, что пик падения экономики страны состоится во втором квартале, и дальше пойдет рост.