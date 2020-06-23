Пенза, , 11:05 — REGNUM В правительстве Пензенской области сегодня, 23 июня прошло совещание по вопросам завершения строительства проблемных объектов. Губернатор региона Иван Белозерцев раскритиковал деятельность созданной рабочей группы по решению проблем дольщиков.

На трех объектах (жилые комплексы «Лукоморье — 2, «Райки — 2», «Тернопольский») восстановят права граждан, применив механизм финансирования мероприятий по завершению строительства. Общая сумма финансовой помощи составит 663 млн рублей. Основная проблема, по словам губернатора — медленные темпы подготовки документации для завершения строительства.

«Необходимо дорабатывать смету, проходить экспертизу, выходить на конкурсные процедуры и приступать к работам. На завершение строительства будут направлены средства из федерального бюджета, сроки затягивать недопустимо», — резюмировал Белозерцев.

В заключение совещания губернатор дал ряд поручений и обозначил жесткие сроки их исполнения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2020 году введут в эксплуатацию пять многоквартирных домов обманутых дольщиков.

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