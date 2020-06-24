Казань, , 00:07 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к оптовому продавцу моторного топлива, включая авиакеросин — ООО «Премиумнефтепродукт». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Истцом выступило казанское ООО «Центр спецтехники». Претензия поступила в арбитраж 18 июня 2020 года. Сумма долга, послужившая причиной обращения, составляет 5 882 742,22 рубля.

В конце марта 2020 года суд по иску «Центра спецтехники» взыскал с ООО «Премиумнефтепродукт» более 5,8 млн рублей долга, свыше 33 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 15,7 тыс. рублей в счет возмещения расходов по государственной пошлине. В основе спора лежал договор поставки нефтепродуктов от 1 августа 2019 года. Оплата по нему была выполнена заказчиком, но товар так и не был поставлен.

По данным ЕГРЮЛ, торговая компания была создана в декабре 2016 года. Уставный капитал — 300 тыс. рублей. Владельцы — Лида Тухватуллина, Александр Иванов (доля — 60%, также владеет компанией по грузовым перевозкам) и директор Руслан Халиуллин.