Москва, , 10:31 — REGNUM Средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров может составить в 2021 году в России 17 432 рубля. Это следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, пишет 23 июня «Российская газета».

В документе, подготовленном Министерством труда и социальной защиты, говорится, что в 2021 году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%. Размер средней пенсии составит в 2022 году 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.

Фиксированная выплата к страховой пенсии составит с 1 января 2021 года 6044,48 рубля, в 2022 году она увеличится до 6401,10 рубля, в 2023 году — до 6759,56 рубля.

Повышения размера накопительной части и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не запланировано. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021 году — 9977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля.