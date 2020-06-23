Москва, , 10:19 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов и Павел Завальный направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэнерго обращение с просьбой разобраться в причинах резкого роста цен на сжиженный углеродный газ и принять оперативные действенные меры для повышения его доступности для граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

В запросе, направленном в адрес федеральных ведомств, отмечается, что возможным катализатором роста цен на сжиженный углеродный газ является совместный приказ ФАС и Минэнерго России от 27 апреля 2020 год № 432/20/328 о временном снижении в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов.

«Я уже поднимал этот вопрос на совещании депутатов фракции с Александром Новаком в преддверии «правительственного часа» 22 апреля. Но с конца мая цены выросли более чем в два раза!» — отметил Неверов.