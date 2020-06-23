Москва, , 10:16 — REGNUM Концентрация средств у нескольких процентов богатейших граждан России не ведёт к росту инвестиций и не увеличивает спроса в экономике, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.

«Можно утверждать, что сами темпы, которыми частный сектор предпочитает увеличивать своё богатство, устанавливая баланс между потреблением и сбережением из текущих доходов, влияют на экономический рост, инвестиции и экономическую активность, — сказал он. — Кроме этого, довольно важно, как именно распределено накапливаемое богатство. И здесь у России скорее довольно слабые позиции — по самым различным рейтингам и данным, наша страна лидирует в топе мирового неравенства. Это означает, что накапливаемое богатство не выступает в роли подушки безопасности для большинства трудящихся в период экономических кризисов и не увеличивает спрос в экономике».

По схожим причинам, как пояснил Григорьев, концентрация средств у нескольких процентов богатейших граждан не ведёт и к росту инвестиций, ведь для них необходима уверенность в росте того самого спроса, который требует снижения неравенства как в доходах, так и богатстве.

«К сожалению, эти вопросы далеки от приоритетов российской власти, — подытожил эксперт. — Они даже не обсуждаются. Самые радикальные законодательные инициативы пока вращаются вокруг роста подоходного налога для самых состоятельных на несколько процентов. Но это едва ли сможет коренным образом исправить сложившееся положение дел».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным кoнсалтинговой компании Boston Consulting Group, в 1999 году совокупное богатство жителей России составляло только $0,1 трлн, в 2014 году — уже $0,9 трлн.