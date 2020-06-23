Черкесск, , 10:35 — REGNUM Карачаево-Черкесия переходит к первому этапу снятия ограничений, введенных на территории региона в рамках борьбы с коронавирусом. С 23 июня к работе смогут вернуться, в частности, парикмахерские, стоматологические клиники и автомойки, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

«Мы выполняем методические рекомендации Роспотребнадзора по ключевым показателям — снижается коэффициент распространения коронавируса, сохраняется высокий охват населения тестированием и зарезервирован свободный коечный фонд. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничительных мер», — написал Темрезов.

По его словам, в республике откроются объекты торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м., парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские. Также возобновится работа межмуниципального пассажирского транспорта. Запрет на проведение массовых мероприятий в регионе сохранятся.

Отметим, что Карачаево-Черкесия последней из субъектов Северного Кавказа приступила к смягчению ограничительных мер. По состоянию на 10:35 23 июня в республике зарегистрировано 2983 факта заражения коронавирусом нового типа и 10 случаев смерти пациентов с COVID-19.