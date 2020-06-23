Уфа, , 10:18 — REGNUM Безработица в Башкирии растет и достигла 5%. Об этом 23 июня сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге по мерам социальной поддержки населения.

По ее словам, в настоящее время признаны безработными 80 326 жителей республики. При этом в центры занятости подали соответствующие заявления 85 тысяч человек. При этом 35% заявителей, которые были признаны безработными, потеряли работу после 1 марта, то есть в результате пандемии.

Она отметила, что на текущий момент пособие выплачивается 73 тысячам жителей региона, в том числе 51% граждан из этого числа выплачивают минимальное пособие. А треть безработных граждан (порядка 12 тысяч жителей) получили увеличенное пособие на 18 тысяч детей.

Ленара Иванова также отметила, что центры занятости в республике начали пересчитывать пособия по срокам выплаты и размерам в соответствии с постановлением правительства, которое было опубликовано 13 июня.

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