Берлин, , 09:44 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz может уволить тысячи своих сотрудников. Об этом со ссылкой на собственные источники в Daimler сообщает издание Automobilwoche.

Согласно полученной изданием информации, работу до 2025 года могут потерять порядка 10 тыс. человек. Некоторые департаменты автогиганта могут быть полностью расформированы. Среди них может оказаться IT-сектор.

Выполнением некоторых работ в компании будут заниматься подрядные организации. По мнению руководства предприятия, это помогло бы сэкономить около 1,4 млрд евро. При этом в связи с эпидемией нового коронавируса компания может провести еще более массовые сокращения.

Высвободившиеся средства могут пойти на разработку электрокаров.

Ранее стало известно, что компания Mercedes Benz (China) Ltd. отзывает с авторынка Китая 4653 седана G-class, произведенных в период с 14 февраля 2018 года по 24 сентября 2019 года, в связи с неисправностью некоторых деталей.

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