Сеул, , 09:36 — REGNUM Южнокорейские автомобилестроительные Hyundai Motor и KIA Motors вошли в топ-5 мировых производителей электромобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию SNE Research.

Согласно опубликованным данным, компания Hyundai Motor занимает пятое место в рейтинге в категории электромобиль (EV), KIA Motors — пятое место в категории плагин-гибрид или гибридный электромобиль (PHEV) и десятое — в категории электромобиль (EV).

Известно, что в период с января по апрель 2020 года компания Hyundai поставила на мировой рынок 18 тыс. электромобилей, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Однако компания поднялась в рейтинге на с восьмого на пятое место.

Компания KIA также поднялась на три строчки вверх, продав на мировом рынке девять тысяч гибридных электромобилей.

Отмечается, что лидером в категории электромобиль (EV) стала американская компания Tesla, а в категории гибридный электромобиль (PHEV) — немецкая BMW.