Сеул, , 08:42 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее насчитывалось более 6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

По состоянию на октябрь прошлого года в стране насчитывалось 6,03 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, что на 250 тыс. больше по сравнению с 2018 годом.

Доля домохозяйств, состоящих из одного человека, составляет 29,9% от общего числа домохозяйств, что на 0,7% больше по сравнению с годом ранее.

Известно, что что 56,7% домохозяйств приходится на представителей мужского пола, 43,3% — женского. Отмечается, что 84% домохозяйств, состоящих из одного человека, приходится на лица в возрасте старше 50 лет.

Специалисты отмечают, что рост показателя связан с быстрым старением общества и увеличением числа разводов.