Москва, , 08:27 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство банкротного дела по иску к активу французской группы Societe Generale — российскому ООО «Сосьете Женераль страхование». К дате судебного заседания ответчик погасил задолженность, послужившую основанием для обращения в суд, передаёт ИА REGNUM.

«Как следует из материалов дела, ООО «Сосьете Женераль Страхование» были перечислены денежные средства в сумме 645 561 рубль в счёт оплаты задолженности по исполнительному листу ФС №025202155, что подтверждается платёжным поручением №3906 от 11.03.2020 года», — отмечалось в решении суда.

В связи с удовлетворением финансовых претензий истца основания для подачи банкротного иска отпали. Суд на основании этого отказал во введении наблюдения и прекратил производство по делу.

Напомним, с иском к компании в конце января 2020 года обратился Сос Саркисян. Фирма-ответчик была учреждена в 2013 году через реорганизацию одноимённого ЗАО. Через «Росбанк» компанией владеет крупный финансовый холдинг Societe Generale S. A, созданный в 1864 году. Также доля в 81% в ООО есть у французской компании «Сожекап».