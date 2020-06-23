Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Соединённые Штаты могут вернуть 10-процентную пошлину на импорт алюминия из Канады, если там не согласятся добровольно ограничить экспорт металла, передаёт 23 июня агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

Как следует из публикации, недовольство сложившейся ситуацией в сфере поставок алюминия выразил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. По его словам, в стране продолжается спад спроса и цен на металл, что требует вмешательства властей.

По информации агентства, пошлина в размере 10% может быть введена до 1 июля 2020 года вместе с вступлением в силу торгового соглашения Канады, Мексики и США (USMCA).

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