Чебоксары, , 07:21 — REGNUM В ГКЧС Чувашии предлагают вдвое увеличить штаты спасательных станций в четырёх городах республики — с 27 до 54. Речь идёт о городах Новочебоксарск, Марпосад, Козловка и Шумерля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, этот вопрос обозначил в стратегии развития отрасли руководитель ведомства Вениамин Петров.

В Чебоксарском районе ИА REGNUM

В регионе более 20 лет работает чувашская республиканская поисково-спасательная служба, в штат которой входит 91 человек. Основная база находится в Чебоксарах, спасательные станции также расположены в городах Новочебоксарск, Марпосад, Козловка и Шумерля.

«Штат спасательных станций городов Новочебоксарск, Мариинский Посад, Козловка и Шумерля составляет 27 человек. На каждой станции имеется начальник станции, капитан спасательного катера и матрос спасатель дежурной смены, но это не обеспечивает требования техники безопасности при проведении спасательных работ. Есть необходимость увеличить число спасателей до 27 единиц дополнительно», — сказал Вениамин Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах и Новочебоксарске планируется построить новые спасательные станции. В Чебоксарах это связано с тем, что при реконструкции набережной был изъят участок, где ранее располагалась спасательная станция, а в Новочебоксарске здание построено в XIX веке.

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