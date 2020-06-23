п. Каштак, , 06:52 — REGNUM Забайкальский край получил дополнительные 154 миллиона рублей для ускорения ремонта разрушенного наводнением моста над рекой Чита в поселке Каштак. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, финансирование пройдёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Сейчас подрядная организация по капитальному ремонту Каштакского моста параллельно ведет работы по опорам основной конструкции и возведению технологической переправы. Высвобожденные средства будут направлены на ремонт и содержание региональных дорог», — пояснил замминистра строительства и дорожного хозяйства Сергей Кривощеков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводок в Забайкальском крае начался 8 июля 2018 года. До этого в регионе долгое время шли дожди. В итоге реки вышли из берегов и затопили сотни домов и дорог в четырёх районах региона, снесли несколько мостов, в том числе один железнодорожный. Каштакский мост в Чите также подвергся разрушению. Сперва центральную опору моста накренило под воздействием мощных потоков воды, а потом мост и вовсе разломался пополам. Работы по восстановлению Каштакского моста были начаты в марте 2020 года.

«Конструкция будет усилена, под каждой опорой моста будет 12 свай — это позволит обезопасить конструкцию моста от всех возможных паводков и наводнений. Читинцы ждут восстановления этого объекта», — заявлял губернатор Забайкалья Александр Осипов.

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