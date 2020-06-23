Новосибирск, , 06:49 — REGNUM Новосибирское региональное правительство утвердило перечень антикризисных мер по финансированию первоочередных расходов для поддержки экономики в период противодействия коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В соответствии с документом, на антикризисные мероприятия в Новосибирской области в 2020 году будет направлено более 6,5 млрд рублей.

Так, на поддержку предпринимательства выделят 70 млн рублей, промышленности — 54,1 млн рублей, торговли — 40,9 млн рублей, поддержку инвестиционной деятельности — 100,4 млн рублей, строительной отрасли — 311,7 млн рублей.

Более 1,1 млрд рублей направят на поддержку транспортной отрасли, ещё 1,3 млрд рублей — на поддержку организаций сферы культуры, 529,8 млн рублей — на ЖКХ, на занятость населения — 484,2 млн рублей, на поддержку образования — 790,3 млн рублей, на поддержку СМИ — 15,8 млн рублей. Еще 1,3 млрд рублей пойдут на поддержку сельского хозяйства.