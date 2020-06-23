Омск, , 06:29 — REGNUM Арбитраж Москвы отказался признавать незаконным приказ №ОД-2519 от 01.11.2019 года, изданный Центробанком России, которым лицензии было лишено омское АО «Эксперт банк». Таким образом, суд подтвердил законность действий регулятора, которая ведёт к принудительной ликвидации юрлица. Решение судья Кипель может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Основанием для вынесения приказа стали результаты проверок деятельности общества в 2019 году.

«Общество настаивает, что все выявленные в ходе проверки нарушения носят сугубо технический и устранимый характер. Кроме того, по мнению общества, в действиях банка отсутствует признак неоднократности нарушений, необходимый для отзыва лицензии», — уточнялась в материалах дела позиция заявителя.

Суд напомнил истцу, что за последний год к нему неоднократно применялись меры надзорного реагирования и у регулятора были основания для отзыва лицензии. Одновременно с этим судья согласился с доводами представителя банка, что «часть нарушений имела технический и устранимый характер, однако, системность выявленных нарушений указывает на пренебрежительное отношение общества к соблюдению требований действующего законодательства при осуществлении банковской деятельности». В итоге законность лишения лицензии была подтверждена вердиктом суда.

Напомним, к моменту отзыва лицензии банк Омской области по размеру активов был на 209-м месте в РФ. Лицензии «Эксперт банк» лишился 1 ноября 2019 года. Среди причин назывались признаки вывода средств, сомнительные сделки, а также нарушения профильного законодательства.

Основным акционером банка через связанные с ним юрлица, в том числе зарегистрированные за пределами страны (в Эстонии), был бывший глава правления Роман Стройков.

На начало мая 2020 года у банка установлены долги перед 479 кредиторами на сумму 6,1 млрд рублей. Идёт процесс принудительной ликвидации АО.