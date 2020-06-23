Улан-Удэ, , 06:05 — REGNUM Бурятия готовится к приёму туристов из Москвы, которые начнут прибывать чартерными рейсами с начала июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, за сезона туристический оператор TUI Россия планирует отправить в Улан-Удэ более 1,7 тыс. туристов.

Самолёты начнут прибывать из Москвы с 4 июля, полёты будут осуществляться раз в девять дней. По словам министра туризма региона Марии Бадмацыреновой, программа поддержана на уровне Федерального агентства по туризму.

«Это одна из мер поддержки внутреннего туризма в условиях перезагрузки. У нас в Бурятии уже побывали представители компании TUI Россия на восточном и южном побережье Байкала, посетили объекты, включенные в чартерную программу. Разработаны две программы, на сайте компании уже продан 31 пакет», — отметила она.

Напомним, на территории республики к настоящему моменту подтверждено 2682 случая заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, более половины из них (1799 человек) выписаны из больниц с выздоровлением.

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