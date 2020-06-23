Пекин, , 05:34 — REGNUM В рамках развития зеленой энергетики, власти Китая приняли решение сократить ежегодное потребление угля до пяти миллиардов тонн в год в этом году, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Китай планирует сократить долю угля в энергетической структуре страны до примерно 57,5% в этом году, говорится в руководстве, выпущенном Национальной энергетической администрации КНР.

На 2019 год эта пропорция составляла 57,7%, в то время как на 2018 год — 59,2% соответственно, что говорит о явной динамике. Развитие зеленой энергетики и снижение выбросов углекислого газа являются приоритетами для Китая в рамках устойчивого развития.

Страна планирует добыть 193 млн тонн нефти и 181 млрд кубометров природного газа за этот года, в то время как дополнительно 900 млн кВт установленных неископаемых энергетических мощностей планируется запустить в этом году.