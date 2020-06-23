Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Корпорация Microsoft 22 июня объявила о закрытии специализирующегося на компьютерных играх стримингового сервиса Mixer. Об этом сообщается на сайте Mixer.

Для пользователей сервиса сохраняется возможность работать в нём до 22 июля. После закрытия стримеры смогут переместиться на платформу Facebook Gaming от компании Facebook, где им предлагаются выгодные условия — получение статуса Facebook Gaming с сохранением действующих условий монетизации.

Отмечается, что для пользователей Mixer привлекательным может оказаться доступ к более широкой аудитории. Одновременно Facebook Gaming может получить больше возможностей для участия в проектах, связанных с игровыми консолями Microsoft Xbox.