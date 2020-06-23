Москва, , 04:06 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал госкорпорации «Роскосмос» во взыскании свыше 324 млн рублей с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва». Решение суда в полном объёме пока не изготовлено, подробности вердикта неизвестны. Истец ещё может оспорить решение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление о взыскании 324 906 868 рублей 65 копеек поступило в суд в конце декабря 2019 года.

«В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объёме. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия», — отметила в результативной части судья Крикунова.

Напомним, «Энергия» ведёт свою деятельность с 1946 года, базируясь в Подмосковье. Корпорация является ведущим российским разработчиком по пилотируемым космическим системам. Роскосмос — основной заказчик продукции компании. Юрлица связывает между собой почти 50 госконтрактов. В целом же корпорация — исполнитель почти по 150 госконтрактам на сумму 438 млрд рублей.