Урумчи, Китай, , 03:51 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая передал 300 млрд кВт/ч электроэнергии за пределы региона за прошедшее десятилетие, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в синьцзянском подразделении Государственной сетевой корпорации Китая, переданное Синьцзяном электричество помогает развитию центральных и восточных районов страны, а также помогло сократить объемы потребляемого ими угля суммарно на 96 млн тонн.

При этом выборы углекислого газа и диоксида серы были сокращены благодаря этому на 259,2 млн тонн и 816 тыс. тонн соответственно. По данным компании, непрерывное увеличение передачи Синьцзяном электроэнергии связано с целым рядом ключевых энергетических проектов, которые простираются от Синьцзяна до восточных провинций Китая.

Вдобавок ко всему, регион подписал соглашения с несколькими администрациями провинциального уровня по дальнейшему увеличению поставок электроэнергии. Как сообщили в Синьцзянском центре торговли электроэнергией, регион передает в настоящее время электричество 19 другим регионам Китая, многие из которых покупают у него электричества с целью поддержать экономическое развитие Синьцзяна.

Синьцзян богат угольной и ветряной энергией. В настоящее время установленная мощность Синьцзяна приблизилась к 92,432 млн кВт, а установленная мощность новой энергетики, по последним данным, находится на лидирующих позиция по всему Китаю.