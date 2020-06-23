Казань, , 03:49 — REGNUM Арбитраж Татарии в рамках банкротного дела банка «Спурт» удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего и наложил арест на имущество пятерых экс-сотрудников на общую сумму более 4,6 млрд рублей. При этом на имущество бывшего главы правления Евгении Даутовой обеспечительные меры наложены не были, в этой части требования было отказано. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Под арест до вынесения решения по вопросу привлечения к субсидиарной ответственности попало имущество Марата Даутова, Раиля Камалиева, Ирины Ананьевой, Дмитрия Корчагина и Кирилла Шайхутдинова.

Обеспечительные меры были наложены на имущество и денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета, «в пределах 4 676 122 000 рублей, за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, установленного в Республике Татарстан для соответствующих категорий населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок действия обеспечительных мер».

Напомним, банк в июле 2017 года был лишён лицензии. Среди причин, названных регулятором, — финансирование проектов, аффилированных с бывшей главой правления Евгенией Даутовой, которой принадлежала и часть акций банка. Заёмщики не смогли вернуть кредиты, так как были обанкрочены. Невозвратная задолженность составила порядка 2,4 млрд рублей. Банк на сегодня является банкротом и находится на этапе конкурсного производства. Долги перед 2,5 тыс. кредиторами превышают 12,2 млрд рублей. Часть из них планируется погасить в том числе за счёт бывших руководителей, которых пытаются привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 4,67 млрд рублей. В числе ответчиков — Евгения Даутова, Марат Даутов и ещё четверо бывших сотрудников.