Кемерово, , 03:25 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области признал банкротом и ввёл конкурсное производство в отношении АО «Разрез Инской», которое ведёт разработку одной из шахт Кузбасса. Предприятие перешло от внешнего управления к последнему этапу процедуры несостоятельности. Решение судом вынесено 22 июня 2020 года, но пока не изготовлено. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Решение о судьбе разреза кредиторы приняли на общем собрании 11 июня 2020 года. Срок конкурсного производства составит полгода. Среди крупных кредиторов АО — Артур Исаев из Санкт-Петербурга, чьи требования превышают 327,447 млн рублей, ФНС России — более 99,59 млн рублей, ООО «Угольная компания «Инская» — более 729,494 млн рублей, ООО «Карат» — 16,9 млн рублей.

Год назад — в конце июня 2019 года — реестр кредиторов компании, где в то время завершилось наблюдение, содержал претензии на сумму 2 090 785 336,94 рубля при балансовой стоимости имущества 6 311 123 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разрез «Инской» осенью 2019 года фигурировал в числе должников по зарплате. Всего, по имеющимся данным, только за ноябрь долг почти перед 800 работниками составлял 34 млн рублей, но позднее его выплатили. АО «Разрез Инской» прошёл через процедуру внешнего управления и попал в центр громкого скандала. В 2016 году было возбуждено уголовное дело о вымогательстве контрольного пакета акций компаний, который оценивался в 1 млрд рублей. Фигурантами по делу были несколько высокопоставленных чиновников из числа команды бывшего губернатора Амана Тулеева.

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Напомним, также банкротный иск от новосибирской компании получило и ООО «Угольная компания «Инская», которое в открытых данных фигурирует как владелец разреза и шахты. Исковое заявление пока не принято к производству, а долг, послуживший основанием для иска, превышает 13,7 млн рублей.