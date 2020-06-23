Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Соединённые Штаты приостановят выдачу ряда категорий трудовых виз, чтобы обеспечить рабочими местами американцев, сообщил 22 июня журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

«Президент (США Дональд Трамп — ред.) продлевает и расширяет приостановку выдачи определенных виз до конца 2020 календарного года, то есть до 31 декабря», — сказал он в ходе телефонной конференции.

Он напомнил, что 22 апреля Трамп объявил о приостановке на 60 дней въезда в страну держателей гринкарт, их выдача также будет приостановлена до конца 2020 года.

Добавим, что решение принято в связи с ростом безработицы в США до 13,3%. Указ о приостановке выдачи виз и гринкарт, по расчётам Белого дома, позволит создать до 525 тыс. новых рабочих мест для американцев.