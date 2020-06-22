Рига, , 23:29 — REGNUM В период с 2010 по 2019 г. членам президентского совета государственного акционерного общества Латвийская железная дорога (Latvijas dzelzceļš, Ldz) незаконно выплачено 1,63 млн евро. Об этом 22 июня сообщает Diena. lv со ссылкой на данные Госконтроля Латвии.

В ходе проверки было установлено, что президентский совет государственного акционерного общества Латвийская железная дорога являлся искусственно созданным органом, дублирующим функции правления предприятия. Таким образом, отмечают специалисты Госконтроля, за выполнение одних и тех же функций вознаграждение выплачивалось в двойном размере. Лишь в октябре 2019 г. эта структура была упразднена.

Согласно заключению Госконтроля, министерство сообщений Латвии, которому подотчётно предприятие, не просто покрывало, но и способствовало созданию условий для функционирования «президентского совета», а также оплате труда в нём занятых.

Напомним, в данный момент, согласно заявлению министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса от 20 января 2020 года, дело о президентском совете Latvijas dzelzceļš расследуют сотрудники Генпрокуратуры.