Москва, , 09:10 — REGNUM В Москве открылся клуб молодежного предпринимательства Business Update. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Цель нового учреждения — оказание всесторонней помощи молодым людям, желающим начать свой бизнес. Курировать структуру будет департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Среди мер поддержки — помощь в выходе проекта на рынок и возможность стажировки в ведущих московских компаниях.

«Для каждого участника предусмотрены четыре этапа: выбор направления и проработка бизнес-идеи по специальной методике, тестирование проекта и выход на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие. Пройти эти шаги ребятам помогут опытные предприниматели и эксперты», — сказала Сергунина.

Основой клуба станет цифровая платформа, на которой будут проводиться различные конкурсы участников. Помимо этого, в специальном разделе будет постоянно обновляться информация о стажировках, обучающих курсах и вакансиях, а также о помещениях для стартапов, сдаваемых в аренду в технопарках и коворкингах.

В другом блоке можно будет узнать о способах найти средства для развития проекта. Кроме того, в данном разделе будет размещён список государственных институтов, частных инвесторов и банков, поддерживающих малый бизнес. Кроме того, на онлайн-платформе Business Update предусмотрена возможность получить консультацию ментора и самостоятельно подтянуть свои навыки.

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