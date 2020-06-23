Тегеран, , 08:41 — REGNUM Восьмая международная выставка горнорудного перерабатывающего и сопутствующего оборудования, которая продлится до 24 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 июня.

Управляющий директор Международной выставочной компании Амир Хосейн Саид заявил на церемонии открытия, что специализированное мероприятие состоялось в иранском Кермане спустя четыре месяца после вспышки коронавируса.

«Выставка играет важную роль в экономическом развитии страны и устранении зависимости от нефтяных доходов, поэтому мы проводим эту выставку с целью дальнейшего развития и процветания провинции Керман», — сказал он.

«Керман может похвастаться разнообразными запасами меди, угля, хромита, железной руды и титана, поскольку он занимает первое место в Иране по объему и разнообразию запасов природных ресурсов», — подчеркнул Саид, отметив, что благодаря своему географическому расположению и возможностям именно Керман является местом проведения подобных выставок.

Саид сообщил, что на проходящих выставках демонстрируются новейшие достижения добычи и переработки, а также современная дорожно-строительная техника.