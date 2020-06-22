Нью-Йорк, США, , 21:59 — REGNUM Котировки American Airlines Group на фондовом рынке США подешевели на 6,8% после заявления авиакомпании о планах по продаже акций, 22 июня сообщает агентство Reuters.

Ранее компания заявила, что намерена привлечь $3,5 млрд финансирования для повышения ликвидности за счет продажи акций и конвертируемых облигаций.

Однако падение курса акций American Airlines не потянуло за собой рынок — одновременно с этим котировки Virgin Galactic взлетели на 10,1% после заключения компанией контракта с NASA.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит взлетели вслед за Virgin Galactic