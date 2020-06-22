Лондон, , 21:01 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 22 июня на фоне позитивных прогнозов и встречи ОПЕК+.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подорожали на 57 центов (1,35%), до $42,76 за баррель. Августовские фьючерсы WTI выросли в цене на 51 цент (1,28%), до $40,34 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Bank of America пересмотрел трехлетний прогноз средней цены на нефть в сторону увеличения.

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