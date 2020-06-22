Тбилиси, , 20:30 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в формате видеоконференции провел встречу с советом инвесторов и обсудил с его членами вопросы поощрения и привлечения в Грузию иностранных инвестиций. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба правительства.

Премьер и его советники выслушали рекомендации по улучшению инвестиционной среды в Грузии, обсудили содействие развитию в стране рынка капитала, реформы, запланированные в сферах энергетики и образования Грузии. Речь также шла о привлечении инвестиций в сельское хозяйство.

Георгий Гахария сообщил, что его правительство вместе с грузинскими и зарубежными экспертами работает над долгосрочным планом развития экономики, одним из главных приоритетов которого будет усиление инвестиционной политики.