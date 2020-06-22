Ханты-Мансийск, , 19:22 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» не собирается пока платить по семилетним и двенадцатилетним кредитам и займам. На предприятии поясняют дефолт форс-мажорными обстоятельствами в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

Помимо этого, будут изменены условия платежей по долгу, оставшемуся после реструктуризации облигаций дочернего предприятия «ЮТэйр» — ООО «Финанс-Авиа». В июле кредиторам ООО будут предложены варианты получения оставшихся выплат.

«Сейчас перед группой «ЮТэйр» поставлена приоритетная задача — гарантировать транспортную доступность в регионах, особенно там, где авиакомпания — единственный перевозчик, а также сохранить кадровые и производственные ресурсы для обеспечения безопасности полётов», — поясняют в авиакомпании.

Как сообщает «Интерфакс», у авиакомпании «ЮТэйр» два семилетних кредита на 15,4 млрд рублей от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд рублей от Сбербанка. Второй кредит от синдиката был выдан на 12 лет на сумму 23,4 млрд рублей. Проценты должны выплачиваться два раза в год — 20 декабря и 20 июня. Отмечается, что если по семилетним кредитам «ЮТэйр» допускала дефолт трижды, то по 12-летнему кредиту дефолт происходит впервые.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» принадлежит АО «АК-Инвест» из Сургута в 50,11% акций, у правительства ХМАО — 38,8% акций, и Тюменской области — 8,4% акций.

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