Москва, , 19:18 — REGNUM Множество компаний не смогло выполнить обязательства по контрактам в период пандемии коронавируса, и в этом есть свои риски. Об этом заявил заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский.

«Главная угроза сегодня — это рост обращений по неисполнению контрактов. Из-за пандемии тысячи компаний не смогли выполнить свои обязательства. Кто-то из-за действия ограничительных мер, кто-то по вине смежных организаций. В случае, если заказчиком выступает государственное предприятие или организация, как правило, правоохранительные органы возбуждают дела по статье 159 УК РФ, части 5−7 (мошенничество) несмотря на обстоятельства», — сказал Звагельский.

По его словам, бизнесмены имеют право ожидать не только помощи от государства, но и правовой оценки по спорным вопросам из-за невыполнения обязательств по контрактам.

Звагельский в этой связи призвал не допустить волны уголовных дел против бизнеса.