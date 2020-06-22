Оренбург, , 19:17 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Подозреваемым является бывший замдиректора одного из ООО, сообщает областное управление СКР.

По версии следователей, деньги он получил в 2015—2016 годах. Размер вознаграждения превысил миллион рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и помощь одной из фирм в заключении договора на поставку в Челябинск электродов.

Сейчас по делу идут следственные действия. Следователи собирают доказательства и закрепляют уже имеющиеся.