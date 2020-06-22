Архангельск, , 19:12 — REGNUM За два месяца предприниматели Архангельской области получили более 540 млн рублей субсидий на выплату зарплат своим сотрудникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Компаниям малого и среднего бизнеса Архангельской области за апрель и май выплачивалась субсидия в размере одного МРОТ на сотрудника (12 130 рублей). По данным УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, количество налогоплательщиков — субъектов МСП, получивших субсидии за апрель, — 7 838, за май — 5 260. В общей сложности им было выплачено 540,8 млн рублей.

Напомним, в связи с ситуацией по коронавирусу региональным правительством был утвержден первоочередной план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области на 2020 год, где предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку субъектов предпринимательства, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии.

Между тем, список тех организаций и индивидуальных предпринимателей, чье финансовое состояние пошатнулось, оказался гораздо шире. После обращений предпринимательского сообщества минэкономразвития Архангельской области направило в адрес федерального профильного министерства пакет предложений по расширению перечня тех, кто имеет право на поддержу государства. Ответ местные власти пока не получили.