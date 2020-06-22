Москва, , 18:30 — REGNUM В ходе встречи депутатов Госдумы с главой Ростуризма Зариной Догузовой принято решение подготовить постановление о мерах поддержки внутреннего туризма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Отрасль сегодня столкнулась с серьезными сложностями», — отметил Володин.

Парламентарии на фоне пандемии коронавируса считают актуальным, чтобы отрасль была переориентирована на внутренние возможности страны.

«Правильно было бы сделать это в рамках законодательного обеспечения», — сказал спикер Госдумы.

Предполагается, что постановление будет содержать меры поддержки отрасли, депутатов беспокоят вопросы, связанные с ценовой политикой и качеством, указал он.

Граждане РФ должны иметь возможность посетить Краснодарский край, Крым, побывать на Волге, в Ленинградской области — много замечательных мест в России, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, по его словам, все депутаты сошлись во мнении, что необходима программа как федерального, так и регионального, а, может, и местного уровня, чтобы развивался туризм.