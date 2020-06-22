Калуга, , 18:22 — REGNUM В Калужской области подготовка к осенне-зимнему периоду ведётся с опережением по сравнению с 2019 годом, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства 22 июня.

Владислав Шапша проводит в режиме видеоконференции совещание о ходе подготовки муниципалитетов региона к предстоящему отопительному сезону Admoblkaluga.ru

По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области по состоянию на 19 июня, к зиме в регионе подготовлено 19% жилищного фонда, 23% котельных, порядка 25% тепловых и 21,5% водопроводных сетей. Электрические сети готовы на 51,5%. По данным министерства, на особом контроле ведомства — ситуация в посёлках Полотняный Завод и Товарково в Дзержинском районе, а также в военных городках Нарофоминск-11 и Серпухов-15 в Боровском и Жуковском районах. В 32 муниципальных образованиях на средства областной субсидии осуществляется подготовка котельных и коммунальных сетей, а также перевод малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление.

Врио губернатора Владислав Шапша призвал глав администраций муниципалитетов не затягивать сроки подготовки к зиме. В частности, руководитель области предложил рассматривать ситуацию с подготовкой к предстоящему отопительному сезону в еженедельном режиме. «Зима не будет ждать. Жители не должны страдать. Тепло в их дома должно поступить в срок», — заявил Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области стартовала подготовка к будущему отопительному сезону