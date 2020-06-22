Москва, , 17:47 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отказало авиакомпании «Победа» в субсидиях на компенсации расходов из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Речь идет о субсидия за апрель 2020 года. И тут оказалось, что авиакомпания «Победа» в апреле успела перевезти порядка тысячи пассажиров до приостановки полетов на два месяца. Однако в своей заявке на субсидии авиакомпания этот факт не указала.

Этого было достаточно, чтобы отказать «Победе» в субсидиях на основании пункта 14 правил предоставления субсидий. В этом пункте сказано, что в предоставлении субсидий может быть отказано, если властям была предоставлена недостоверная информация об авиакомпании.