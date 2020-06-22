Киев, , 17:46 — REGNUM Нацбанк Украины признал, что негативное влияние пандемии коронавируса будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось ранее.

Об этом было заявлено по итогам заседания комитета НБУ по монетарной политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службы регулятора.

Нацбанк отмечает, что всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления. Кроме того, инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности, вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий.

Соответственно, было высказано мнение, что экономика Украины нуждается как в фискальных, так и в монетарных стимулах.

Напомним, что правительство Украины считает, что экономика страны в этом году упадет на 4,9%, а основной кредитор — МВФ — прогнозирует падение на 8,2%. Еще недавно Фонд ожидал падения на 7,7%, но в июне стало известно, что эксперты МВФ пересмотрели показатель в сторону ухудшения.

Также отметим, что в Нацбанке заявляли, что пик кризиса Украину ждет во втором квартале.