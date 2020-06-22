Рига, , 17:39 — REGNUM Минобороны Латвии планирует приобрести четыре инженерных танка для нужд Национальных вооружённых сил. Об этом сообщает 22 июня пресс-служба военного ведомства.

Отмечается, что инженерные танки — это бронированные машины на гусеничном ходу и танковой базе, выполняющие различные инженерные задачи от наведения понтонных переправ, до выравнивания дорог, земельных работ, оборудования траншей и разминирования.

«Техника способна выполнять задачи, находясь под огнём противника», — говорится в пресс-релизе минобороны.

В данный момент в минобороны Латвии готовят документацию для проведения конкурса, который будет объявлен в 2021 году. Напомним, что расходы Латвии на армию в 2020 году составили 720 млн евро, что превышает 7% всего бюджета страны.