Москва, , 17:40 — REGNUM За неделю цены на бензин на большинстве московских АЗС выросли на 7−12 копеек. Такие данные приведены на сайте Московской топливной ассоциации.

Так, по состоянию на 22 июня средневзвешенные цены на столичных АЗС составили 43,22 рубля за литр АИ-92, что на 7 копеек выше показателей недельной давности. При этом литр АИ-95 продавался в среднем по цене 47,50 рубля за литр. Это на 90 копеек дороже стоимости АИ-95 неделей ранее.

Больше всего — на 12 копеек — выросла стоимость литра АИ-98, которая составила 53,65 рубля. Средняя стоимость дизельного топлива осталась неизменной и составила 47,69 рубля за литр.

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