Симферополь, 22 июня 2020, 17:27 — REGNUM С июля на линию между Симферополем и Феодосией выйдут рельсовые автобусы «РА3». Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
Время в пути до конечной станции, по словам специалистов, составляет около 4 часов. Стоимость проезда — 328,13 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля также между Севастополем и Евпаторией запустят новые комфортабельные электропоезда серии ЭП2Д.
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