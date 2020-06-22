Симферополь, , 17:27 — REGNUM С июля на линию между Симферополем и Феодосией выйдут рельсовые автобусы «РА3». Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

«С 1 июля на линию между Симферополем и Феодосией выйдут рельсовые автобусы «РА3». Поезда выполняют ежедневно три рейса туда и обратно с остановками на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других населённых пунктах полуострова», — уточнили в пресс-службе.

Время в пути до конечной станции, по словам специалистов, составляет около 4 часов. Стоимость проезда — 328,13 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля также между Севастополем и Евпаторией запустят новые комфортабельные электропоезда серии ЭП2Д.

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