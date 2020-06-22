Севастополь, , 17:25 — REGNUM С 1 июля между Севастополем и Евпаторией будут курсировать электропоезда серии ЭП2Д. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

«Новые комфортабельные поезда, оборудованные системами микроклимата, будут ежедневно выполнять два рейса туда и обратно по экспресс-маршруту из Севастополя в Евпаторию с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках», — уточнили в пресс-службе.

Время в пути до конечной станции, по словам специалистов, составит 2 часа 40 минут. Стоимость проезда — порядка 250 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля пассажирский поезд «Таврия», курсируя между Санкт-Петербургом и Севастополем, будет делать остановку в Москве.

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