Ростов-на-Дону, 22 июня 2020, 17:22 — REGNUM В Ростовской области построят 47 многоквартирных домов с привлечением эскроу-счетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.
«Механизм счетов эскроу исключает нецелевое использование средств граждан. Нашей задачей было и остаётся обезопасить жителей Дона от недобросовестных застройщиков», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.
Всего в Ростовской области с участием дольщиков строится 285 жилых домов площадью 3 млн 380 тыс. кв. метров. Заключено 21,8 тыс. договоров долевого участия. 47 проектов реализуют с использованием нового механизма.