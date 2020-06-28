Москва, , 09:11 — REGNUM Трагические происшествия с самовозгоранием, в которых подозревают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» стали причиной гибели пациентов и предметом разбирательства в суде. О том, что показало расследование и какие подозрения возникают при взгляде на игры вокруг аппаратуры «Авента-М», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Палата с аппаратами ИВЛ Sev.gov.ru

Как оказалось, сразу после пожаров, возникших в палатах, где использовались ИВЛ «Авента-М», Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) не только заявил СМИ об отзыве всех аппаратов этой марки «для дополнительной проверки», но и срочно закупил дополнительные 780 шт. ИВЛ «Авента-М» у завода-изготовителя.

И КРЭТ, и завод-изготовитель (Уральский приборостроительный завод) входят в концерн «Ростех», что добавляет интриги. Ведь производилась закупка этой, ставшей особенно популярной в связи с эпидемией коронавируса техники «Ростехом» в рамках тендера, информация о котором, как оказалось, была опубликована лишь спустя месяц после пожаров. А ведь КРЭТ поставлял «Авента-М» множеству покупателей. Как будет производится проверка всех поставленных аппаратов, пока неизвестно.

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «Интрига с аппаратами ИВЛ: миллиарды переложили из одного кармана в другой?».